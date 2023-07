Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 11 iulie 2023, 16:12 / Actualizat marti, 11 iulie 2023 17:50CFR Cluj il vinde pe portarul Simone Scuffet (27 de ani) la Cagliari, echipa nou-promovata in Serie A.Italianul pleaca astfel dupa un singur an petrecut in Gruia. Adus gratis vara trecuta, va fi vandut acum pentru 1 milion de euro, potrivit Calciomercato care citeaza Sky Sport Italia. Cel mai probabil, poarta ardelenilor va fi aparata de Otto Hindrich (20 de ani) in sezonul viitor, jucator ... citeste toata stirea