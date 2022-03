Champions League VIDEO | Liverpool - Inter 0-1. Lautaro Martinez a inscris senzational, dar insuficient pentru calificare. "Cormoranii" merg mai departe!

Inter a invins pe Liverpool, scor 1-0 pe Anfield, in returul optimilor de finala din Liga Campionilor. Victoria nu a fost suficienta pentru calificare. "Cormoranii" au invins in tur cu 2-0 si s-au calificat mai departe cu scorul general de 2-1. Lautaro Martinez a inscris un gol senzational in minutul 62, apoi in minutul 64 Alexis Sanchez a fost eliminat.LIVE VIDEO | Liverpool - Inter 0-1 (Martinez 62) Echipele de start:Liverpool: Alisson - Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, ... citeste toata stirea