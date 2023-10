Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 16 octombrie 2023, 19:34 / Actualizat luni, 16 octombrie 2023 19:35Postul Prima TV a fost lider de audienta duminica seara, in intervalul meciului Romania - Andorra, din preliminariile EURO 2024, scor 4-0.Fanii nationalei nu au avut voie pe Arena Nationala la victoria cu Andorra, exceptie facand copiii in varsta de sub 14 ani. Suporterii s-au strans in fata televizoarelor si au facut Prima TV lider de audienta in intervalul orar 21:45-23:45. La nivel ... citeste toata stirea