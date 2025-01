"Chel si batran" * Opinie dura despre retragerile lui Rafael Nadal si Andy Murray: "O rusine. Nu-mi doresc sa ajung la fel"

Articol de David Istrate - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025 23:40 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 23:42Alexander Bublik (27 de ani, 33 ATP), jucator de tenis kazah, a avut o interventie acida la adresa lui Rafael Nadal si Andy Murray, pe care i-a criticat pentru modul in care s-au retras din sport.Anul 2024 a consemnat o serie de retrageri importante in lumea sportului, printre care si cele ale lui Rafael Nadal si Andy Murray. Britanicul a revenit in tenis dintr-o alta postura, cea ... citește toată știrea