"Chiar daca nu se va incasa niciun ban, tot vor promova!" Promisiunea pe care jucatorii Petrolului i-au facut-o lui Claudiu Tudor. Presedintele Costel Lazar lauda stafful tehnic si spune ce li se "insufla" elevilor lui Nae Constantin

Petrolul isi reia drumul catre Liga 1 cu un prim meci oficial in 2022 sustinut in deplasare, la Timisoara, joi, de la ora 20:00, cu Politehnica, echipa careia nu i-a luat niciun punct in precedentele intalniri din Liga 2 desfasurate in Banat.Daca antrenorul Nicolae Constantin spune ca abia asteapta acest meci, reluarea campionatului, insa transmitea, totodata, si faptul ca este "un pic ingrijorat" tinand cont de rezultatele inregistrate de jucatorii sai in amicale, in special in ultimele doua. ... citeste toata stirea