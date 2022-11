Chica-Rosa, gol fabulos in Ghencea, cu care a decis meciul Steaua - FC Brasov. Stefan Grigorie: "Stiam ca vom face un meci bun"

FC Brasov a dat lovitura in Ghencea. Echipa lui Dan Alexa, suspendat la acest joc si aflat in tribuna, a castigat cu scorul de 1-0 meciul cu Steaua, gratie unui gol fabulos reusit de Adi Chica-Rosa in minutul 67.Cu acest succes, FC Brasov reintra serios in lupta pentru accederea in play-off, in timp ce Steaua, aflata la al doilea esec acasa in acest sezon, amana pentru ultima runda din acest an asigurarea titlului de campioana de iarna in Liga 2.Adi Chica-Rosa a fost decisiv in GhenceaPrima ... citeste toata stirea