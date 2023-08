Lista jucatorilor imprumutati de UTA la cluburi din Liga 2 continua sa creasca.Claudiu Negoescu va evolua si el in esalonul secund, la Chindia Targoviste, unde va fi coechipier cu un alt utist, Ionut Anisorac. Ambii au fost imprumutati la gruparea damboviteana de aradeni pana in vara anului urmator.Claudiu Negoescu, imprumutat de UTA la ChindiaPentru bucuresteanul Negoescu (20 de ani) va fi a doua experienta in Liga 2, dupa cea de la Metaloglobus, din sezonul 2021-2022, cand a evoluat in ... citeste toata stirea