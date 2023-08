Chindia Targoviste a anuntat joi dupa-amiaza, 17 august 2023, despartirea de catre antrenorul principal Dragos Militaru (33 de ani), cel pe care l-a instalat in aceasta functie si l-a prezentat oficial in data de 21 iunie 2023, deci aproape cu doua luni in urma.Demiterea lui Militaru a fost anuntata in exclusivitate de Liga2.rode miercuri noapte.Tot site-ul nostru a informat astazi, 17 august, faptul ca noua conducere a Chindiei a ajuns la un acord cu Vasile Miriuta, acesta fiind prezent la ... citeste toata stirea