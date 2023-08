Chindia va debuta in noul sezon al Ligii 2 marti seara, de la ora 21:00, pe teren propriu, cu Steaua, cel mai probabil in fata unui stadion plin, clubul anuntand duminica seara ca s-au vandut "peste 5.000 de bilete", cu preturi cuprinse intre 15 si 60 lei.Chindia isi prezinta jucatorii, apoi invita publicul sa paraseasca stadionulIn aceasta seara, lotul echipei targovistene pentru sezonul 2023-2024 va fi prezentat in fata suporterilor, intr-un eveniment programat la ora 19:00 pe stadionul ... citeste toata stirea