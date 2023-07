Chindia Targoviste va sustine in weekend ultimele teste dinaintea startului campionatului Ligii 2. Echipa preluata dupa retrogradarea din SuperLiga de Dragos Militaru va intalni FC Pucioasa (Liga 3) si CSC Selimbar (Liga 2), vineri, de la ora 18:00, respectiv sambata, ora 11:00.Cel mai probabil, ambele jocuri vor avea loc pe stadionul "Eugen Popescu", dar locatia poate fi modificata, cel putin in cazul primului amical, in functie de conditiile meteo de vineri dupa-amiaza.Chindia inchide ... citeste toata stirea