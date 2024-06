Chindia isi pune pe jar suporterii! Are un anunt tragicomic despre stafful tehnic si cel administrativ si jucatori, in preziua reunirii

Comunicat de alt nivel dinspre Targoviste!Invaluit in ceata, dupa un sezon dezastruos, cu schimbari pe banda rulanta la nivel de antrenori si conducatori, clubul Chindia pare ca-si ia in bascalie suporterii printr-un scurt anunt in care, probabil, vrea sa spuna ca nu a taiat frunze la caini in luna si jumatate de cand a intrat in vacanta!Chindia are noi staffuri tehnice si administrative, nume noi in lotul de jucatori, insa pe toate pe anunta saptamana viitoare!Chindia are un nou staff ... citește toată știrea