Chindia, mesaj pentru Gigi Becali dupa oferta pentru Paul Iacob: "Ce mai e corect azi?! Daca-l voia, putea sa-l ia de acum"

Articol de GSP - Publicat duminica, 13 februarie 2022, 10:58 / Actualizat duminica, 13 februarie 2022 11:47FCSB si Chindia se intalnesc azi, la cateva zile dupa ce Gigi Becali, patronul ros-albastrilor, a spus ca-l doreste pe Paul Iacob, fundasul de 25 de ani al targovistenilor care din vara e liber de contract.FCSB joaca acasa cu Chindia Targoviste, de la ora 19:55, in etapa #26. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport."Da, am facut o oferta ... citeste toata stirea