Chindia, sanctionata cu neprogramarea in Liga 2! Cum a ajuns in aceasta situatie clubul din Targoviste

Moment stanjenitor pentru Chindia Targoviste, intr-o perioada cand echipa agonizeaza in meciurile amicale, iar jucatorii sunt neplatiti de cinci luni. Federatia Romana de Fotbal, prin Comisia de Disciplina si Etica, a dispus neprogramarea dambovitenilor la urmatoarele jocuri oficiale din Liga 2.Decizia a fost luata in sedinta de ieri, 29 ianuarie 2025, insa publicata astazi, 30 ianuarie.Chindia, neprogramata in Liga 2 din cauza neachitarii baremurilor la meciul cu Csikszereda!Cum s-a ajuns ... citește toată știrea