Chindia se pregateste in Turcia de reluarea sezonului * Emil Sandoi vrea un jucator aflat pe lista Rapidului

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 04 ianuarie 2022, 14:33 / Actualizat marti, 04 ianuarie 2022 14:44Dupa ce a terminat anul pe locul 11, Chindia se pregateste pentru a doua parte a sezonului.Elevii lui Emil Sandoi s-au reunit si vor pleca intr-un cantonament in Turcia, in statiunea Lara, de langa Antalya, in perioada 5-15 ianuarie. Acolo, Chindia va disputa 3 partide amicale, iar antrenorul mai vrea un meci de verificare, care inca nu s-a perfectat.FRFSchema incredibila a lui ... citeste toata stirea