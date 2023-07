Chindia Targoviste si-a prezentat miercuri, 26 iulie, patru noi achizitii perfectate in aceasta vara, doi dintre ei fiind in lot inca de la reunirea efectuata fix in urma cu o luna, la 26 iunie.Ionut Anisorac, Alberto Calin, Luca Manolache si Alin Botogan au semnat cu echipa damboviteana. Calin si Manolache au fost in lot de la primul antrenament condus de Dragos Militaru.Alti patru jucatori, prezentati de ChindiaDintre cei patru, singurul cu experienta Ligii 2 este mijlocasul ploiestean ... citeste toata stirea