Chindia Targoviste, doua mutari la inceputul lui 2023: a adus doi jucatori, de la FCSB si Farul

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 03 ianuarie 2023, 11:03 / Actualizat marti, 03 ianuarie 2023 11:47Dupa reunirea de luni, Chindia a avut in aceasta dimineata vizita medicala, inaintea plecarii in cantonamentul din Antalya. Daca clubul s-a despartit de doi jucatori, argentinianul Juan Passaglia (care a preferat sa se intoarca acasa, la echipa de liga secunda Argentino Agropecuriao) si Constantin Dima, in schimb au aparut doua noutati, Ovidiu Perianu (20 ani, FC Botosani) si Jeremy ... citeste toata stirea