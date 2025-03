Chipciu isi face "mea culpa" dupa 0-3 in Banie: "Am ras de Cucurella, trebuie sa-mi invat lectia"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 14 martie 2025, 22:55 / Actualizat vineri, 14 martie 2025 23:06Alexandru Chipciu (35 de ani), capitanul lui U Cluj, a comentat infrangerea cu Universitatea Craiova, 0-3 in prima etapa din play-off."Am sentimente amestecate. Parti diferite, in prima am avut ocazii, si in a doua, dar am facut si greseli. Per total, si fara greseli au fost mai buni. Bravo lor, felicitari lor!Am avut si noi multe ocazii, au avut si ei. Ma rezum la ce am spus mai ... citește toată știrea