Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 24 mai 2023, 12:25 / Actualizat miercuri, 24 mai 2023 12:38Gigi Becali a anuntat ca l-a ofertat pe fundasul central Vlad Chiriches (33 de ani), care a retrogradat in Serie B cu Cremonese in acest sezon. Ar fi revenirea lui Vlad o mutare inspirata pentru FCSB? Basarab Panduru si Florin Motroc au dezbatut subiectul.La 33 de ani, Chiriches ar putea reveni la FCSB, echipa care l-a vandut in 2013 la Tottenham pentru 9,5 milioane de euro. ... citeste toata stirea