Chiriches ramane la FCSB, dar schimba functia! Gigi Becali anunta: "Va fi antrenor"

Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 12 februarie 2024, 14:12 / Actualizat luni, 12 februarie 2024 14:53Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a anuntat ca Vlad Chiriches va fi antrenor secund - jucator incepand din vara acestui an.Vlad Chiriches, acum in varsta de 34 de ani, a revenit vara trecuta la FCSB, dupa 10 ani petrecuti in afara Romaniei, 2 in Anglia, la Tottenham, 8 in Italia, la Napoli, Sassuolo si Cremonese.SITUAEsIEImagini socante cu "Dodel" Tanase * Intins pe jos, cu ... citește toată știrea