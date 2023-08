Articol de Ioana Mihalcea - Publicat joi, 03 august 2023, 12:05 / Actualizat joi, 03 august 2023 12:25Christian Ilic (27 de ani), mijlocas care a jucat ultima data la Doxa Katokopias, in Cipru, s-a prezentat fanilor lui Dinamo.Jucatorul nascut in Austria, cu cetatenie croata, nu e la prima experienta in Romania. El a fost prezentat la Sepsi in 2019, dar mutarea a fost una dezastruoasa pentru el: "A fost o nebunie! Am semnat cu Sepsi si mi-au zis apoi ca nu au nevoie de mine si de alti 6 ... citeste toata stirea