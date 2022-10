Chunchukov ii aduce Stelei victoria cu SC Otelul. Echipa lui Daniel Oprita a revenit in Ghencea si si-a reluat locul in fruntea Ligii 2

Derby-ul etapei a 11-a a Ligii 2, intre Steaua si SC Otelul, clasatele pe locul 1, respectiv 3 inaintea debutului rundei, a fost lipsit de spectaculozitate atat pe teren, unde ocazii de gol au fost destul de putine, cat si in tribune, unde a asistat putin public.Jocul a fost decis de golul marcat de Tsvetelin Chunchukov in chiar primul minut din a doua repriza, s-a terminat 1-0 pentru Steaua, iar echipa antrenata de Daniel Oprita, revenita in Ghencea dupa exilul de la Mioveni, s-a mentinut ... citeste toata stirea