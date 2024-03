Ciao, Nico10! Nu e gluma: italianul Napoli negociaza in aceasta seara cu Mititelu al zecelea mandat la FCU Craiova!

Articol de Marius Margarit, Romeo Ene - Publicat luni, 04 martie 2024, 18:16 / Actualizat luni, 04 martie 2024 18:55Nicolo Napoli (62 de ani) a ajuns in Banie si va negocia cu Adrian Mititelu, patronul oltenilor, pentru al 10-lea mandat de antrenor la FCU Craiova! Patronul oltean pare dispus sa-si incalce propriile afirmatii, in criza de timp pana la derby-ul local cu CS Universitatea Craiova. Italianul s-a cazat la hotelul Rexton, iar negocierile vor incepe in aceasta seara.FCSBFCSB, la ... citește toată știrea