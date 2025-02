Cifre aiuritoare la Super Bowl 2025: 57.000 de dolari un bilet in tribune si un miliard de aripioare picante!

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat sambata, 08 februarie 2025, 15:58 / Actualizat sambata, 08 februarie 2025 15:58Super Bowl LIX va avea loc in noaptea de duminica spre luni, intre detinatoarea titlului, Kansas City Chiefs, si Philadelphia Eagles. Gazda editiei din acest an a finalei NFL este arena Caesars Superdome din New Orleans. In Romania, extraordinarul eveniment va fi transmis de voyo.ro, incepand cu ora 00:30.De asemenea, Super Bowl LIX va fi transmis in direct pe Fox, Fox ... citește toată știrea