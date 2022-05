Cifre-record pentru FCSB * Nu s-a mai intamplat din primul mandat al lui Reghe!

Articol de Liviu Manolache, Alexandru Barbu - Publicat sambata, 28 mai 2022, 17:20 / Actualizat sambata, 28 mai 2022 18:37FCSB a ratat din nou titlul, dar a bifat in sezonul recent incheiat doua borne importante: cea mai buna medie de puncte obtinute per meci si cele mai multe goluri inscrise intr-un campionat de la primul mandat al lui Reghecampf incoace.CFR a cucerit pentru a 5-a oara la rand titlul in Liga 1. Cel putin din perspectiva numarului de puncte castigate, 95, ardelenii au facut ... citeste toata stirea