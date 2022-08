Cinci romani au concurat in ziua a doua a Campionatelor Europene de la Roma * David Popovici, cel mai rapid in serii la 100 de metri liber, cu record al competitiei!

Articol de GSP - Publicat vineri, 12 august 2022, 08:33 / Actualizat vineri, 12 august 2022 10:31Astazi, in a doua zi a Campionatelor Europene de inot care se disputa la Roma, la Foro Italico, cinci sportivi romani au intrat in concurs, inclusiv David Popovici.Competitia poate fi urmarita la TV pe TVR.ORA 10:25 - David Popovici a stabilit un nou record al competitiei si s-a calificat primul in semifinale!David Popovici (17 ani) a concurat in ultima serie, a opta, in proba de 100 de metri ... citeste toata stirea