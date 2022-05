Cine arbitreaza FCSB - FC Arges: implicat intr-un scandal de proportii in 2022!

Articol de GSP - Publicat duminica, 01 mai 2022, 12:10 / Actualizat duminica, 01 mai 2022 13:03FCSB - FC Arges, duel important pentru ros-albastri in economia luptei pentru titlu, va fi arbitrat de ilfoveanul Ionut Coza, 42 de ani.FCSB - FC Arges, duel din etapa a sasea a play-off-ului, se joaca luni, de la ora 20:30, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro si in direct la Digi Sport, Orange Sport si Telekom Sport.E prima partida pe care "centralul" o primeste in acest play-off si abia al doilea meci in ... citeste toata stirea