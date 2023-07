Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 15 iulie 2023, 12:29 / Actualizat sambata, 15 iulie 2023 13:22Radu Petrescu (40 de ani) va arbitra FCU Craiova - FCSB, in prima etapa a noului sezon de SuperLiga.FCU Craiova - FCSB are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Orange Sport 1 , Prima Sport 1 si Digi Sport 1Petrescu va fi ajutat de asistentii Mircea Grigoriu si Radu Ghinguleac, iar in camera VAR a fost delegat Catalin Popa, cel care nu a trecut ... citeste toata stirea