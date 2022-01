Cine e Danka Kovinic, urmatoarea adversara a Simonei Halep la Australian Open

Articol de GSP - Publicat joi, 20 ianuarie 2022, 15:17 / Actualizat joi, 20 ianuarie 2022 15:43Dupa ce a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0, in turul 2 la Australian Open, Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) joaca sambata in runda urmatoare cu Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA),Danka Kovinic a reusit sa produca surpriza in turul 2 si a eliminat-o pe Emma Raducanu (19 ani, locul 18 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3.Pentru Simona va fi al doilea meci din ... citeste toata stirea