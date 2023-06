Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 13 iunie 2023, 10:19 / Actualizat marti, 13 iunie 2023 11:28Denver Nuggets e noua campioana in NBA. A castigat titlul in premiera, la 56 de ani de la infiintare. Iar patronul Stan Kroenke incheie un an spectaculos.Condusa de un Nikola Jokic senzational, Denver Nuggets a trecut in finala NBA de Miami Heat, 4-1, reusind sa atinga cea mai importanta borna din baschetul american. E a treia echipa a omului de afaceri care castiga titlul.Stan ... citeste toata stirea