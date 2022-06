Cine e singurul om de la FCSB peste care Gigi Becali nu se baga: "Face TOT, cantonamente, lot, schimbari, dar peste el nu intervine"

Articol de GSP - Publicat sambata, 25 iunie 2022, 07:49 / Actualizat sambata, 25 iunie 2022 09:50Adi Popa (33 de ani), mijlocasul celor de la CSA Steaua, care a realizat in trecut performante importante in tricoul FCSB, spune ca imixtiunile patronului Gigi Becali atinsesera apogeul in timpul ultimei sale aventuri la ros-albastri, in sezonul 2019-2020. Singurul care scapa era bucatarul echipei, Marius Falan, supranumit "Pele al polonicului"."Motoreta", asa cum era alintat de suporteri, a ... citeste toata stirea