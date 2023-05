Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 06 mai 2023, 18:53 / Actualizat sambata, 06 mai 2023 19:22Adversara Soranei Cirstea in finala turneului WTA 125 de la Reus este americanca Elizabeth Mandlik, 21 de ani, locul 147 mondial. Meciul pentru titlu va fi duminica, de la ora 14:00Elizabeth Mandlik a trecut in semifinale de Dayana Yastremska, 149 WTA, cu 7-5, 4-6, 6-4, in doua ore si 15 minuteAmericanca are un nume de familie cu rezonanta familiara, care duce cu gandul la anii 1980 si ... citeste toata stirea