Cine este Andrei Chivulete, arbitrul care a oprit Sepsi - FCU Craiova pentru scandari xenofobe * Protejatul sefului CCA, Kyros Vassaras

Articol de Viorel Tudorache - Publicat duminica, 29 ianuarie 2023 21:58 / Actualizat duminica, 29 ianuarie 2023 22:48Andrei Chivulete (36 de ani), din Bucuresti, ecuson FIFA din 2020, a intrat in istoria fotbalului romanesc ca primul arbitru care a intrerupt un meci din Superliga din cauza scandarilor xenofobe ale spectatorilor. Sepsi - FCU Craiova a fost oprit definitiv in miutul 26.S-a intamplat astazi la Sfantu Gheorghe, dupa un avertisment transmis fanilor la statia de amplificare, in ... citeste toata stirea