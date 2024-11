Cine este favorita la castigarea titlului in Liga 1 * Statisticienii au conturat configuratia play-off-ului. Surpriza: echipa din TOP 6 care a fost "sarita din schema"

Articol de Maria Olteanu - Publicat miercuri, 27 noiembrie 2024, 14:00 / Actualizat miercuri, 27 noiembrie 2024 15:19Superliga si-a consumat in weekend etapa 17-a, iar Universitatea Cluj se mentine in fruntea ierarhiei, cu 30 de puncte, chiar daca avansul fata de restul echipelor s-a micsorat. Specialistii au analizat lupta din campionatul intern si au anuntat care sunt cotele pentru castigarea campionatului, respectiv pentru calificarea in play-off.FCSB, campioana Romaniei, a recuperat din ... citește toată știrea