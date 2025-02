Cine este Jordan Gele, noul jucator al celor de la FCSB: "Trebuie sa fiu mai viclean! Atacantii sunt ca niste boxeri"

Articol de Andrei Craitoiu, Eduard Apostol - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 13:42 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 13:50Francezul Jordan Gele (32 de ani), viitorul atacant al celor de la FCSB a mai jucat in Romania la CSC Selimbar si Unirea Slobozia, asta dupa experiente in esaloanele inferioare din Hexagon si Elvetia.Gigi Becali a anuntat ca Jordan Gele de la Unirea Slobozia urmeaza sa semneze luni cu campioana Romaniei. Atacantul de 32 de ani are 1,92 metri si vine contra ... citește toată știrea