Articol de Viorel Tudorache - Publicat vineri, 02 iunie 2023, 15:38 / Actualizat vineri, 02 iunie 2023 16:08Adrian Mititelu jr. l-a implicat indirect pe Florea Spinu, presedintele formatiei ACSO Filiasi, din Liga 3, fost membru in Comitetul Executiv al FRF, in razboiul declansat de FCU Craiova impotriva secretarului general al FRF, Gabriel Bodescu.Oficialii oltenii au lansat o serie de acuzatii grave la adresa lui Gabriel Bodescu, dupa infrangerea suferita de FCU Craiova in meciul cu CFR ... citeste toata stirea