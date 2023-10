Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 12 octombrie 2023, 22:10 / Actualizat joi, 12 octombrie 2023 22:42Ultrasii din "Uniti sub Tricolor", princiaplii responsabili pentru incidentele de la meciul cu Kosovo de luna trecuta, au emis un comunicat greu de inteles in seara meciului cu Bealrus. Suporterii care au provocat de atatea ori scene reprobabile la partidele nationalei suspina ca meciul nu se joaca la Minsk, in "casa" dictatorului Lukashenko!Ultrasii romani nu sunt prezenti pe stadion ... citeste toata stirea