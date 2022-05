Cine o asteapta pe Simona Halep in "sferturi" la Madrid: "Fanii trebuie sa tina cu mine, dupa ce s-a intamplat cu Badosa!"

Articol de GSP - Publicat luni, 02 mai 2022, 18:17 / Actualizat luni, 02 mai 2022 18:38Ons Jabeur (27 de ani, locul 10 WTA) a prefatat meciul din "optimile" de la WTA Madrid, Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) - Cori Gauff (18 ani, 16 WTA). Tunisianca va intalni castigatoarea in faza urmatoare si spera, mai in gluma, mai in serios, ca aceasta sa fie cat mai epuizata.Jabeur e singura jucatoare din TOP 10 ramasa in competitie la Madrid. A invins-o azi pe Belinda Bencic, scor 6-2, 3-6, 6-2.WTA ... citeste toata stirea