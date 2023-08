Articol de Costi Pruna - Publicat vineri, 18 august 2023, 15:44 / Actualizat vineri, 18 august 2023 15:56Sezonul handbalistic se deschide in weekend cu turneul Final Four din Supercupa Romaniei.Competitia va fi televizata de ProArenaDinamo, CSM Constanta, Minaur si CSU Suceava se vor bate sambata si duminica pentru primul trofeu al sezonului, Supercupa Romaniei. Federatia organizeaza competitia in sala Dinamo si se va juca pentru prima data in sistemul Final Four.Final Four in Supercupa! ... citeste toata stirea