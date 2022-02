Cine prinde play-off-ul * 6 echipe au ramas in cursa pentru ultimele 4 locuri! Cum arata calculele

Articol de GSP - Publicat luni, 21 februarie 2022, 22:21 / Actualizat luni, 21 februarie 2022 22:55Victoria lui FC Arges pe terenul Farului, scor 1-0, a complicat si mai mult calculele pentru calificarea in play-off.Cu 3 runde, asadar 9 puncte puse in joc, inainte de finalul sezonului regulat, doar CFR Cluj si FCSB sunt calificate in play-off. Locurile 3-8 sunt implicate in hora pentru ultimele 4 locuri disponibile.Chiar si FC Voluntari, care are un avans de 5 puncte fata de locul 7, ... citeste toata stirea