Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat vineri, 08 septembrie 2023, 01:13 / Actualizat vineri, 08 septembrie 2023 01:14Progresul Pecica este revelatia actualei editii din Cupa Romaniei Betano. Aradenii au fost repartizati in grupa A si privesc cu optimism disputele cu Hermannstadt, Petrolul si Corvinul.Progresul Pecica evolueaza in acest sezon in Seria 8 din al treilea esalon fotbalistic al Romaniei. Pentru calificarea in grupele Cupei Romaniei, ,,leoparzii" au invins in play-off ... citeste toata stirea