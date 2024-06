Cine transmite la TV Romania - Belgia, al doilea meci al "tricolorilor" la EURO 2024

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat joi, 20 iunie 2024, 09:48 / Actualizat joi, 20 iunie 2024 09:50Romania - Belgia, al doilea meci al "tricolorilor" la EURO 2024, se joaca sambata, 22 iunie, de la ora 22:00, la Koln. "Tricolorii" sunt pe primul loc in grupa dupa succesul istoric cu Ucraina.Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informatii in timp real de la fata locului de la corespondentii Gazetei Sporturilor in Germania. La televizor, meciul va fi transmis de PRO TV, canalul care a ... citește toată știrea