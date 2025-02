Cine transmite la TV Simona Halep - Lucia Bronzetti * Primul duel al romancei la Transylvania Open a fost doar online

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 03 februarie 2025, 21:46 / Actualizat luni, 03 februarie 2025 22:29Simona Halep (33 de ani, locul 868 mondial) revine marti pe teren, la Transylvania Open, in turul 1 al competitiei de 250 de puncte WTA, in partida cu Lucia Bronzetti (26 de ani, locul 72 mondial). Meciul va fi in a doua parte a zilei, pe terenul central, nu inainte de ora 19:30.Partida lui Halep la Cluj-Napoca va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe PRO Arena. ... citește toată știrea