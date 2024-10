Cine transmite la TV Simona Halep - Yue Yuan, in primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong

Articol de Sebastian Vasile - Publicat duminica, 27 octombrie 2024, 16:11 / Actualizat duminica, 27 octombrie 2024 16:11Simona Halep o va intalni in primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong pe chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, 44 WTA). Meciul va avea loc luni, 28 octombrie, nu inainte de ora 12:00 si va fi transmis la TV, dar si in format liveTEXT pe GSP.ro.Turneul WTA 250 de la Hong Kong se va desfasura in perioada 28 octombrie - 3 noiembrie.Beneficiara a unui wild card, romanca ... citește toată știrea