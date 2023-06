Articol de Andrei Craitoiu, Remus Raureanu - Publicat joi, 08 iunie 2023, 15:49 / Actualizat joi, 08 iunie 2023 16:06Cristiano Bergodi (58 de ani), liber de contract dupa despartirea de Sepsi OSK, va fi noul antrenor al lui CFR Cluj! Partile au ajuns la un acord in culise si urmeaza ca italianul sa fie anuntat oficial ca inlocuitor al lui Dan Petrescu, cel care a luat drumul Coreei de Sud.Bergodi va incepe, astfel, al doilea sau mandat de antrenor la CFR Cluj. A mai antrenat in Gruia in ... citeste toata stirea