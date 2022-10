Cine vine din urma?! Sperantele Romaniei, matrasite in "sferturile" Europeanului de rugby! Esec la un scor ASTRONOMIC

Articol de GSP - Publicat duminica, 02 octombrie 2022, 21:04 / Actualizat duminica, 02 octombrie 2022 21:10Nationala de rugby U18 a Romaniei a fost umilita astazi de reprezentativa similara a Spaniei, scor 102-0, in sferturile de finala ale Campionatului European U18!Campionatul European U18 de rugby se desfasoara in perioada 1-10 octombrie, la Rustavi, in Georgia. "Tricolorii mici" au debutat astazi, direct in faza sferturilor de finala, contra nationalei similare din Spania. Rezultatul a ... citeste toata stirea