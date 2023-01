Cine vine in locul lui Boboc la FCSB? Mihai Stoica anunta intoarcerea omului bun la toate

Articol de GSP - Publicat sambata, 07 ianuarie 2023, 20:25 / Actualizat sambata, 07 ianuarie 2023 20:40Mihai Stoica (57 de ani) asteapta revenirea lui Ovidiu Popescu (28 de ani) in lotul celor de la FCSB.Ovidiu Popescu a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat in meciul tur cu CS Mioveni disputat pe data de 6 august 2022. Omul bun la toate la FCSB a fost prezent la reunirea vicecampioanei, iar Mihai Stoica isi pune mari sperante in el.FC BOTOSANIValeriu Iftime lamureste situatia lui ... citeste toata stirea