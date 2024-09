Ciobotariu, exploziv dupa Botosani - Buzau: "Este inadmisibil ce am facut, nu e normal"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 20:35 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 20:53Liviu Ciobotariu, antrenorul de la FC Botosani, a fost extrem de incisiv la flas-interviu, imediat dupa remiza cu Gloria Buzau, scor 3-3.Ciobotariu e nemultumit ca echipa lui a luat iar gol dupa minutul 90. Isfan a egalat pentru Buzau in minutul 90+1, cu un sut superb de la 16 metri.Botosani a primit doua goluri de la Petrolul in prelungiri, in runda #8 din Superliga, scor 0-2. ... citește toată știrea