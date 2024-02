Ciprian Deac, dupa egalul cu Otelul: "O echipa matura nu trebuia sa primeasca gol"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 27 februarie 2024 23:30 / Actualizat marti, 27 februarie 2024 23:51Extrema dreapta Ciprian Deac (38 de ani) spune ca CFR a pierdut doua puncte importante in remiza cu Otelul, scor 2-2, din runda #28 din Superliga.Ciprian Deac considera ca ardelenii ar fi trebuit sa plece cu cele 3 puncte de la Galati, din moment ce au fost egalati foarte tarziu, in minutul 90+6. Acesta recunoaste ca elevii lui Mutu au suferit in acest meci, iar in multe momente ... citește toată știrea