Ciprian Marica a spus care este favorita in lupta pentru titlu: "Cine spune ca ea e campioana, se insala. Ei au prima sansa"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 24 martie 2025, 13:06 / Actualizat luni, 24 martie 2025 13:13Ciprian Marica (39 de ani), fostul atacant al nationalei, actualmente actionar la Farul, vede o lupta foarte stransa in lupta pentru titlul de campioana in Superliga. Totusi, considera ca una dintre echipe are prima sansa.Ciprian Marica se asteapta ca lupta pentru titlul din Superliga sa se duca pana in ultima runda. A subliniat evenimentele care l-au surprins in prima runda a ... citește toată știrea