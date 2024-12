Cirjan, cu vocea franta la interviu: "Nu stiu daca puteam face mai mult"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 07 decembrie 2024, 19:41 / Actualizat sambata, 07 decembrie 2024 20:07Catalin Cirjan, 22 de ani, si-a pierdut vocea in meciul dintre Gloria Buzau si Dinamo, scor 0-1. Chiar si asa, la finalul partidei s-a prezentat la flash-interviu.Catalin Cirjan a fost implicat in faza unicului gol al partidei, semnat de Astrit Selmani in minutul 52. Decarul dinamovist l-a servit pe Dennis Politic, aripa "cainilor" l-a intins pe David Lazar, portarul gazdelor ... citește toată știrea